Ambazac

Les Festiv’Eté de Jonas 24 Karaoké

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. 24 Karaoké Karaoké en live ils tournent partout en Limousin et ne laissent sur leur passage que des souvenirs mémorables… À votre tour de prendre le micro et de mettre votre mémoire à l’épreuve lors de cette soirée de karaoké débridée ! Foodtrucks, buvette tenue par le Sprinter Club Ambazac. .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 33 87 06 communication@ambazac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Festiv’Eté de Jonas 24 Karaoké

L’événement Les Festiv’Eté de Jonas 24 Karaoké Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin