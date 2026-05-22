Ambazac

Les Festiv’Eté de Jonas Soirée jeux Cosy Culture Club

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. Soirée jeux avec Cosy Culture Club. Pour tous les pratiquants de jeux de société, débutants comme confirmés, adultes et enfants et pour tous les amoureux des jeux. Démonstration de danse et musique traditionnelle avec Ambaltrad. Foodtrucks et buvette tenue par l’AS Ambazac (Foot). .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 33 87 06 communication@ambazac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Festiv’Eté de Jonas Soirée jeux Cosy Culture Club

L’événement Les Festiv’Eté de Jonas Soirée jeux Cosy Culture Club Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin