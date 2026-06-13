Ambazac

Verre de l’amitié à l’étang de Jonas

Etang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Accueil à l’étang de Jonas à Ambazac, site touristique qui propose tout au long de la saison estivale des activités pleine nature (balade, baignade) et un programme de festivités riche et varié. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .

Etang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Verre de l’amitié à l’étang de Jonas

L’événement Verre de l’amitié à l’étang de Jonas Ambazac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin