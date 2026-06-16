Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois Ambazac Boissons Combustibles Ambazac

Ambazac

Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois

Ambazac Boissons Combustibles 5 Avenue de Soufflenheim Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Accueil dans le commerce Ambazac Boissons Combustibles , entreprise familiale qui propose, entre autres, des boissons du terroir. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .

Ambazac Boissons Combustibles 5 Avenue de Soufflenheim Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois

L’événement Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois Ambazac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Monts du Limousin