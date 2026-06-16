Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois Ambazac Boissons Combustibles Ambazac
Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois Ambazac Boissons Combustibles Ambazac mardi 21 juillet 2026.
Ambazac
Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois
Ambazac Boissons Combustibles 5 Avenue de Soufflenheim Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 18:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Accueil dans le commerce Ambazac Boissons Combustibles , entreprise familiale qui propose, entre autres, des boissons du terroir. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .
Ambazac Boissons Combustibles 5 Avenue de Soufflenheim Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois
L’événement Verre de l’amitié chez un commerçant Ambazacois Ambazac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Ambazac (Haute-Vienne)
- Fête populaire Ambazac 27 juin 2026
- Les Festiv’Eté de Jonas Aloha Le Top du Top 50 Ambazac 3 juillet 2026
- Boutique éphémère d’Ambazac Salle 1 sous la Mairie Ambazac 8 juillet 2026
- Balade contée Patrimoine minéralogique Musée de Minéralogie et de Pétrographie Ambazac 10 juillet 2026
- Les Festiv’Eté de Jonas Gotham Musique Ambazac 10 juillet 2026