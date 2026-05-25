Soirée estivale Ambazac
Soirée estivale Ambazac samedi 18 juillet 2026.
Ambazac
Soirée estivale
Place de L Hôtel de ville Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Profitez d’un spectacle en plein air dans une ambiance chaleureuse et estivale. Idéal pour une soirée entre amis ou en famille. .
Place de L Hôtel de ville Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 64 28 lougerbassou@gmail.com
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English : Soirée estivale
L’événement Soirée estivale Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin
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