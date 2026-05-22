Ambazac

Feu d’artifice dans le cadre des Festiv’Eté de Jonas

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. Feu d’artifice à 23h, marché festif à partir de 19h. Buvette tenue par le Comité des Fêtes d’Ambazac, l’Olympique Judo Ambazac et le Comité de Jumelage. .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 33 87 06 communication@ambazac.fr

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English : Feu d’artifice dans le cadre des Festiv’Eté de Jonas

L’événement Feu d’artifice dans le cadre des Festiv’Eté de Jonas Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin