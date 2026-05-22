Ambazac

Les Festiv’Eté de Jonas trio acoustique Blankass et Métro Molina (Zest’ivales de Festi’Zac)

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. Blankass Métro Molina Les Zesti’Vales de Festi’Zac 2 concerts

Habitués de la scène depuis de longues années, les musiciens de Blankass pratiquent un rock français bien charpenté teinté d’influences folk grâce à l’utilisation de la flûte et de l’accordéon.

Pour cette soirée, préparez-vous à une bonne dose d’énergie ! Foodtrucks et buvette. .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 33 87 06 communication@ambazac.fr

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English : Les Festiv’Eté de Jonas trio acoustique Blankass et Métro Molina (Zest’ivales de Festi’Zac)

L’événement Les Festiv’Eté de Jonas trio acoustique Blankass et Métro Molina (Zest’ivales de Festi’Zac) Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin