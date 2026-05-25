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Balade contée Ambazac raconté Ambazac

Balade contée Ambazac raconté Ambazac

Balade contée Ambazac raconté Ambazac lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Espace Mozaïc

Ville : 87240 Ambazac

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ambazac

Balade contée Ambazac raconté

Espace Mozaïc Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Laissez-vous guider à travers les rues d’Ambazac pour découvrir son histoire et ses anecdotes. Une façon originale de (re)découvrir la ville.   .

Espace Mozaïc Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71  lougerbassou@gmail.com

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English : Balade contée Ambazac raconté

L’événement Balade contée Ambazac raconté Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin

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