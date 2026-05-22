Ambazac

Les Festiv’Eté de Jonas Les Humeurs Cérébrales et Maria

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. Les Humeurs Cérébrales et Maria (concert). Depuis 2012, les musiciens du groupe Les Humeurs cérébrales vous embarquent dans une aventure joyeuse et déjantée aux influences celtiques. Les chants de la cornemuse et les rugissements de la batterie se mêlent à la guitare, au bouzouki et à l’accordéon pour un spectacle endiablé, plein d’humour et d’émotions. Foodtrucks. .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 33 87 06 communication@ambazac.fr

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English : Les Festiv’Eté de Jonas Les Humeurs Cérébrales et Maria

L’événement Les Festiv’Eté de Jonas Les Humeurs Cérébrales et Maria Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin