Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM Châtellerault
dimanche 25 octobre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM
39 Rue de la Maison Neuve Châtellerault Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-26
Date(s) :
2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27
Installé à Châtellerault depuis 2013, l’atelier est spécialisé dans la sellerie-harnachement et la maroquinerie artisanale. Il conçoit, fabrique et répare des équipements d’équitation ainsi que des pièces de maroquinerie, en mettant en œuvre des savoir-faire traditionnels et un travail soigné du cuir.
Depuis trois ans, l’atelier partage également sa passion et son expertise à travers des cours d’initiation à la maroquinerie et à la sellerie.
Visite de l’atelier agrémentée d’un quiz ludique pour reconnaître les outils et les différentes peaux utilisées en sellerie-maroquinerie. Démonstration de techniques artisanales, notamment de la couture sellier, suivie d’un échange avec l’artisan autour du métier, des matériaux et du savoir-faire du travail du cuir.
Réservation par téléphone ou mail .
39 Rue de la Maison Neuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 73 91 66 sellerielm@gmail.com
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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