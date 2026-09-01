Informations pratiques

Châtellerault

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM

39 Rue de la Maison Neuve Châtellerault Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27

Installé à Châtellerault depuis 2013, l’atelier est spécialisé dans la sellerie-harnachement et la maroquinerie artisanale. Il conçoit, fabrique et répare des équipements d’équitation ainsi que des pièces de maroquinerie, en mettant en œuvre des savoir-faire traditionnels et un travail soigné du cuir.

Depuis trois ans, l’atelier partage également sa passion et son expertise à travers des cours d’initiation à la maroquinerie et à la sellerie.

Visite de l’atelier agrémentée d’un quiz ludique pour reconnaître les outils et les différentes peaux utilisées en sellerie-maroquinerie. Démonstration de techniques artisanales, notamment de la couture sellier, suivie d’un échange avec l’artisan autour du métier, des matériaux et du savoir-faire du travail du cuir.

Réservation par téléphone ou mail .

39 Rue de la Maison Neuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 73 91 66 sellerielm@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier LM Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine