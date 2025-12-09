Les gobemouches sont de passage

Quai Alsace Lorraine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

.

Quai Alsace Lorraine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 16 05 72 goupe.chatelleraudais@lpo.fr

English : Les gobemouches sont de passage

L’événement Les gobemouches sont de passage Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne