Les gobemouches sont de passage Châtellerault

Les gobemouches sont de passage

Les gobemouches sont de passage Châtellerault dimanche 6 septembre 2026.

Les gobemouches sont de passage

Quai Alsace Lorraine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

  .

Quai Alsace Lorraine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 16 05 72  goupe.chatelleraudais@lpo.fr

English : Les gobemouches sont de passage

L’événement Les gobemouches sont de passage Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne