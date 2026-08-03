Informations pratiques

Châtellerault

Exposition Trésors d’archives. Les richesses du Service historique de la Défense à Châtellerault

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 09:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02

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211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 01 22

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English : Exposition Trésors d’archives. Les richesses du Service historique de la Défense à Châtellerault

L’événement Exposition Trésors d’archives. Les richesses du Service historique de la Défense à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne