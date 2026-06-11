Takakliké Châtellerault
Takakliké Châtellerault samedi 5 septembre 2026.
Châtellerault
Takakliké
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 15:00:00
Date(s) :
2026-09-05
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Takakliké
L’événement Takakliké Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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