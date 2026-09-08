Informations pratiques

Penne-d’Agenais

Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Sylvie Boyer Tissage d’Art

1 Rue Bombe Cul Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Tisserande depuis plus de 45 ans, Sylvie développe une démarche artistique centrée sur l’art textile, la tapisserie contemporaine et la sculpture tissée. Son travail associe savoir-faire traditionnels et recherches personnelles. Elle explore les possibilités du tissage à travers l’utilisation de fibres textiles, mais aussi de matériaux tels que le bois, le verre, le métal ou les végétaux, qui enrichissent l’expression de mes œuvres.

Démonstration de tissage et participation du public sur des petits cadres à tisser.

Réservation par téléphone 06 74 72 62 34 .

1 Rue Bombe Cul Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 62 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Sylvie Boyer Tissage d’Art

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Sylvie Boyer Tissage d’Art Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-08 par CRT Nouvelle-Aquitaine