Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS La traverse Bat E Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS

La traverse Bat E 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Visite et découverte d’une ferme d’impression 3D, des machines seront en fonctionnement et nous répondront aux nombreuses questions de nos curieux visiteurs.

Une boutique d’articles imprimés en 3D sera accessible. .

La traverse Bat E 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 13 41 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS Bergerac a été mis à jour le 2026-08-31 par CRT Nouvelle-Aquitaine