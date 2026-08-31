Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS La traverse Bat E Bergerac
vendredi 23 octobre 2026 · La traverse Bat E · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS
La traverse Bat E 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Visite et découverte d’une ferme d’impression 3D, des machines seront en fonctionnement et nous répondront aux nombreuses questions de nos curieux visiteurs.
Une boutique d’articles imprimés en 3D sera accessible. .
La traverse Bat E 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 13 41 69
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Créations 3D by FGS Bergerac a été mis à jour le 2026-08-31 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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