Informations pratiques

Limoges

Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise

54 Rue de Belfort Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-21

Poussez les portes de la dernière distillerie artisanale de Limoges et plongez dans plus de deux siècles de savoir-faire. Découvrez des alambics du XIXᵉ siècle toujours en activité et laissez-vous guider à travers les différentes étapes de fabrication des liqueurs et apéritifs macération des fruits et des plantes, distillation, vieillissement… Une visite authentique qui révèle les secrets d’un métier d’exception et d’un patrimoine vivant. L’expérience se conclut par une dégustation gratuite des spécialités de la maison, élaborées dans le respect des recettes et des traditions des maîtres liquoristes. .

54 Rue de Belfort Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 23 57 distillerie-du-centre@wanadoo.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par CRT Nouvelle-Aquitaine