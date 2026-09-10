Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise Limoges
mercredi 21 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise
54 Rue de Belfort Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-21
Poussez les portes de la dernière distillerie artisanale de Limoges et plongez dans plus de deux siècles de savoir-faire. Découvrez des alambics du XIXᵉ siècle toujours en activité et laissez-vous guider à travers les différentes étapes de fabrication des liqueurs et apéritifs macération des fruits et des plantes, distillation, vieillissement… Une visite authentique qui révèle les secrets d’un métier d’exception et d’un patrimoine vivant. L’expérience se conclut par une dégustation gratuite des spécialités de la maison, élaborées dans le respect des recettes et des traditions des maîtres liquoristes. .
54 Rue de Belfort Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 23 57 distillerie-du-centre@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie du Centre La Gauloise Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par CRT Nouvelle-Aquitaine
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026