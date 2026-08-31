UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac-la-Forêt

Ici, nos savoir-faire Visite ElisA Créations Cognac-la-Forêt

mercredi 21 octobre 2026 · Cognac-la-Forêt

Ici, nos savoir-faire Visite ElisA Créations Cognac-la-Forêt

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
15 Rue Jean Moulin
Ville
87310 Cognac-la-Forêt
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Cognac-la-Forêt

Ici, nos savoir-faire Visite ElisA Créations

15 Rue Jean Moulin Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-27 18:00:00

Date(s) :
2026-10-21

L’atelier-boutique ElisA Créations se situe dans le PNR Périgord Limousin. Créé en juillet 2008, il reçoit le public pour des achats, des réparations de bijoux et des démonstrations de filage de verre au chalumeau et, en particulier, des perles en verre vénitien. Vous pourrez découvrir les étapes de la création d’un bijou.

Démonstrations de perles au chalumeau.
Utilisation de ces perles pour faire des bijoux.
Montage en boucles d’oreilles de ces perles en verre.   .

15 Rue Jean Moulin Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 62 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire Visite ElisA Créations

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite ElisA Créations Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-31 par CRT Nouvelle-Aquitaine

À voir aussi à Cognac-la-Forêt (Haute-Vienne)