Concert/Bal country Salle polyvalente Cognac-la-Forêt
Concert/Bal country Salle polyvalente Cognac-la-Forêt samedi 10 avril 2027.
Cognac-la-Forêt
Concert/Bal country
Salle polyvalente 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
Venez participer au bal et assister au concert du groupe Back West, pour une soirée à la sonorité américaine. .
Salle polyvalente 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 58 09 21 countrydetente87@gmail.com
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English :
L’événement Concert/Bal country Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin
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