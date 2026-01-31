Concert/Bal country Salle polyvalente Cognac-la-Forêt

Cognac-la-Forêt

Concert/Bal country

Salle polyvalente 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Venez participer au bal et assister au concert du groupe Back West, pour une soirée à la sonorité américaine. .

Salle polyvalente 3 rue des Grillas Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 58 09 21 countrydetente87@gmail.com

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English :

L’événement Concert/Bal country Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin