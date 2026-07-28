IDA, film de Paweł Pawlikowski au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le film

Synopsis : Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses vœux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l’occupation nazie.

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre / débat avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En savoir plus sur le film :

Le personnage de Wanda Gruz s’inspire d’une personne réelle, Helena Wolińska-Brus, juive, membre de la résistance communiste pendant la guerre et procureure militaire après celle-ci, qui a émigré au Royaume-Uni, où le réalisateur l’a connue dans les années 1980. Il a voulu écrire un scénario de film sur elle mais finalement il n’a pas réussi à cerner une personnalité aussi contradictoire que celle de cette femme.

Le film est noir et blanc, au format 4/3, inhabituel dans les années 2000, pour évoquer les films polonais des années 1960. Paweł Pawlikowski a choisi de tourner en noir et blanc, afin de limiter les objets et les éléments présents dans le cadre. Le film devait se montrer le plus minimaliste possible à l’écran.

Le film a remporté de multiples récompenses en 2013, 2014 et 2015: Grand prix au Festival de Londres 2013, Grand prix au Festival de Varsovie 2013, Grand prix au Festival Les Arcs, prix FIPRESCI au Festival international du film de Toronto 2013, Flèche de Cristal du meilleur film aux Arcs Film Festival 2013, Meilleur film en langue étrangère pour Los Angeles Film Critics Association en 2014, Meilleur film en langue étrangère aux BAFTA 2015, Meilleur film étranger aux Film Independent’s Spirit Awards 2015, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2015, Prix Goya du meilleur film européen en 2015…

En partenariat avec CinéCaro

Porté par une jeune actrice d’autant plus bouleversante qu’elle n’est pas actrice, «Ida» est un film épuré d’une beauté à couper le souffle. L’Obs,

Une religieuse novice sur le point de prononcer ses vœux découvre un secret de famille datant de l’occupation allemande.

Le mardi 23 février 2027

de 19h30 à 21h00

payant

5€ à 10€ – Gratuit avec la Carte Carreau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-23T20:30:00+01:00

fin : 2027-02-23T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-23T19:30:00+02:00_2027-02-23T21:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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