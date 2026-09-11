Idées à lire : melting pot littéraire 2026, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Idées à lire : melting pot littéraire 2026 Samedi 5 décembre, 11h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Participez à nos « Idées à Lire », des rendez-vous pour découvrir des choix de lectures passionnantes, inédites ou encore récréatives. Les sélections des rentrées littéraires, les coups de cœur ou encore des conseils de lecture seront présentés par les bibliothécaires. C’est avant tout un moment d’échange et de partage pour parler de vos auteurs préférés, mais aussi de jeunes plumes ou d’auteurs plus confidentiels.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
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