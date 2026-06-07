Idrîs-Félix Bahri & Friends Ft. Álvaro del Valle JASS CLUB PARIS Paris
Idrîs-Félix Bahri & Friends Ft. Álvaro del Valle JASS CLUB PARIS Paris samedi 11 juillet 2026.
Ce soir, William « Willux » Guyard au saxophone ténor, Issa Souriant au piano et claviers, et Curtis Efoua Ela à la batterie les rejoignent pour présenter un répertoire entre compositions originales et relecture de standards.
Avec en chefs d’orchestre, d’un côté le guitariste Álvaro del Valle, qui mêle langage jazz d’avant-garde et éléments électroniques, de l’autre le bassiste Idrîs-Félix Bahri, qui ancre le tout dans une énergie organique et puissante.
William « Willux » Guyard / saxophone ténor
Álvaro del Valle / guitare
Issa Souriant / piano, claviers
Idrîs-Félix Bahri / basse
Curtis Efoua Ela / batterie
Tout commence sur scène, à Jazz in Marciac. C’est là qu’Idrîs-Félix Bahri et Álvaro del Valle se croisent pour la première fois. De collaborations en rencontres, le quintet prend forme autour d’eux.
Le samedi 11 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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