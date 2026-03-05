If Ten, Repaire Urbain, Angers

If Ten Samedi 23 mai, 20h30, 22h00 Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

En suivant un ensemble de dix règles, les étudiantes du CNDC jouent un jeu en temps réel. Submergés par les formes, les couleurs, et les textures leurs corps dessinent intuitivement l’espace qui les entoure. Les interprètes doivent négocier entre cette activité constante et les règles qui régissent le jeu. Dans le feu de l’action, chacune réagit spontanément, dévoilant ainsi sa véritable personnalité. Entièrement improvisée, cette performance sera remportée par l’une d’entre elles. À vous de découvrir les règles…

Repaire Urbain 35 boulevard du Roi René, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

En suivant un ensemble de dix règles, les étudiantes du CNDC jouent un jeu en temps réel. Submergés par les formes, les couleurs, et les textures leurs corps dessinent intuitivement l’espace qui les…

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