IGNASI COMBRA (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

IGNASI COMBRA (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Très tôt repéré par Maria João Pires, Ignasi Cambra, après ses études à la Julliard School, a pu compter sur le soutien de l’artiste portugaise.

Faisant fi de sa cécité, le pianiste espagnol a su imposer une riche personnalité par la densité poétique d’un jeu remarquablement nuancé.

Au programme

– MOZART Sonate en la mineur n°8, K. 310

– GRIEG Suite Holberg, op. 40

– SCHUBERT Sonate en la majeur, D. 959 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Spotted at an early stage by Maria João Pires, Ignasi Cambra, after studying at the Julliard School, was able to count on the support of the Portuguese artist.

L’événement IGNASI COMBRA (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE