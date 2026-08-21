Il est difficile d’être un dieu, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Il est difficile d’être un dieu Samedi 19 septembre, 14h00 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:57:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:57:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=FH7YB »}]

Fifigrot – Un groupe de scientifiques est envoyé sur Arkanar, une planète placée sous le joug d’un régime tyrannique à une époque qui ressemble étrangement au Moyen-Âge. Tandis que les intellectuel…