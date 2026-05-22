Il était une fois aujourd’hui Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Il était une fois aujourd’hui

Du 28/05 au 30/06/2026, tous les jours.

Exposition. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-28

Exposition de photographies Il était une fois aujourd’hui, d’Eléonore Bizeul

Marseille devient le théâtre d’un imaginaire réinventé.







Vernissage le jeudi 28 mai à partir de 18h







A l’occasion de cette exposition, les contes de fées et le monde du merveilleux quittent leurs forêts enchantées pour s’ancrer dans le décor vibrant et contrasté des rues marseillaises. Ici, les histoires que l’on croyait connaître prennent une nouvelle dimension elles se mêlent au béton, à l’architecture, aux façades colorées et à l’énergie brute de la ville.





Alice aux pays des merveilles traverse désormais les ruelles étroites du Panier, Cendrillon perd sa basket dans les escaliers du métro, tandis que le Petit Poucet sème des bouchons en plastique pour retrouver son chemin. Chaque conte est revisité, questionnant notre époque, nos codes et nos imaginaires collectifs.





A travers ces photographies, cette exposition propose une rencontre entre patrimoine narratif et création contemporaine. Elle invite à redécouvrir Marseille sous un regard poétique et décalé, où le merveilleux surgit au coin de chaque rue.





Plus qu’une simple réinterprétation, cette exposition est une déclaration d’amour à Marseille une ville plurielle, inspirante, et profondément vivante. .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@artlessgallery.com

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English :

Photography exhibition Il était une fois aujourd’hui, by Eléonore Bizeul

L’événement Il était une fois aujourd’hui Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille