IL ÉTAIT UNE FOIS … DALÍ HÔTEL ALBERT 1ER Toulouse
IL ÉTAIT UNE FOIS … DALÍ HÔTEL ALBERT 1ER Toulouse vendredi 4 décembre 2026.
Toulouse
IL ÉTAIT UNE FOIS … DALÍ
HÔTEL ALBERT 1ER 5 rue JF Kennedy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 10:00:00
fin : 2027-02-07 20:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Pour la première fois, une rencontre exceptionnelle entre Salvador Dalí et Toulouse !
L’exposition prend vie dans deux salles adjacentes à l’Hôtel Albert 1er offrant un
cadre idéal pour la mise en valeur d’une centaine d’oeuvres daliniennes, des oeuvres originales rares issues de collections privées rarement exposées en France (Sculptures en bronze et en crystal, lithographies, porcelaine, céramique, livres…). Cette démarche de création d’un espace culturel éphémère illustre parfaitement l’esprit d’innovation et de réinvention qui caractérise tant Salvador Dalí. Vous y découvrirez même des facettes méconnues de l’artiste.
Dalí était bien plus qu’un peintre. C’était un artiste aux mille talents, animé par une folie créatrice. Il a exploré avec la même audace, la sculpture, le cinéma, la mode, la photographie, la publicité et même le design. Génie excentrique et visionnaire, il a fait de sa vie une oeuvre d’art totale.
Dalí s’invite à Toulouse dévoile un concentré de l’inépuisable créativité du maître du surréalisme, à travers six thèmes
I Dalí réinvente les cartes au coeur du jeu et de la divination
II Dalí sublime l’argent l’art du bas-relief
III Dalí, l’alchimiste des livres des monuments d’imagination
IV Dalí, créateur d’images et de marques roi de la pub et du design
V Dalí vous invite à sa table un spectacle d’émotions et de plaisirs
VI Dalí, maître des volumes et de la lumière le rêve en trois dimensions
Hors thème porcelaine et céramique
Dalí s’invite à Toulouse, et ça ne passera pas inaperçu !
Bon à savoir
– Jauge maximum de 35/40 personne par créneau horaire
– Visite guidée gratuite pour les groupes et les classes d’élèves sur réservation. .
HÔTEL ALBERT 1ER 5 rue JF Kennedy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 67 69 27 55
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English :
For the first time, an exceptional encounter between Salvador Dalí and Toulouse!
L’événement IL ÉTAIT UNE FOIS … DALÍ Toulouse a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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