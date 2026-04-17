Il était une fois Ennio Morricone et Nino Rota Espace étincelle Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Il était une fois Ennio Morricone et Nino Rota

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Un concert spectacle autour des plus grandes musiques de films.

Aujourd’hui, ENNIO MORRICONE et NINO ROTA sont à juste titre considérés comme des icônes incontournables de la musique de film mondiale. Le spectacle qui leur rend hommage vous invite à un voyage captivant à travers les moments clés de leurs carrières exceptionnelles, des titres emblématiques des années 60 aux célèbres mélodies composées pour les films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada), sans oublier celles qui ont marqué l’histoire d’Hollywood.

Ce concert symphonique immersif, enrichi de projections vidéo et de jeux de lumière, offre une expérience unique, plongeant le public au cœur de l’univers sonore et visuel de ces deux maîtres de la musique de film.

Sur réservation. .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12

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English : Il était une fois Ennio Morricone et Nino Rota

L’événement Il était une fois Ennio Morricone et Nino Rota Bergerac a été mis à jour le 2026-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides