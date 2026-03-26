IL ÉTAIT UNE FOIS… JANE AUSTEN Gignac
IL ÉTAIT UNE FOIS… JANE AUSTEN Gignac samedi 6 juin 2026.
Gignac
IL ÉTAIT UNE FOIS… JANE AUSTEN
Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une conférence de presse inédite, animée par deux bibliothécaires d’investigation . Avec Mélisande et Lauriane
Lectures par Emily Moroney.
Il était une fois… Jane Austen propose une conférence de presse aussi originale qu’inattendue, menée par deux bibliothécaires d’investigation passionnées. Entre anecdotes, révélations littéraires et plongée dans l’univers de la célèbre autrice anglaise, elles mènent l’enquête pour faire revivre son œuvre et son époque avec humour et curiosité. .
Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com
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English :
An unprecedented press conference, hosted by two investigative librarians. With Mélisande and Lauriane
Readings by Emily Moroney.
L’événement IL ÉTAIT UNE FOIS… JANE AUSTEN Gignac a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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