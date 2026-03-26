Gignac

IL ÉTAIT UNE FOIS… JANE AUSTEN

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une conférence de presse inédite, animée par deux bibliothécaires d’investigation . Avec Mélisande et Lauriane

Lectures par Emily Moroney.

Il était une fois… Jane Austen propose une conférence de presse aussi originale qu’inattendue, menée par deux bibliothécaires d’investigation passionnées. Entre anecdotes, révélations littéraires et plongée dans l’univers de la célèbre autrice anglaise, elles mènent l’enquête pour faire revivre son œuvre et son époque avec humour et curiosité. .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com

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English :

An unprecedented press conference, hosted by two investigative librarians. With Mélisande and Lauriane

Readings by Emily Moroney.

L’événement IL ÉTAIT UNE FOIS… JANE AUSTEN Gignac a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT