Sévérac d’Aveyron

Il était une fois… le mercredi | Spectacle Tu comprendras plus tard… au château de Sévérac

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Chaque mercredi de l’été, c’est le jour des enfants au château de Sévérac ! Rendez-vous petits et grands dans la cour du château pour un spectacle différent toutes les semaines !

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Rendez-vous chaque mercredi de juillet et d’août au château de Sévérac (terrasse des tilleuls) à 16h pour un spectacle différent.

TU COMPRENDRAS PLUS TARD… Cie Sans blague

Cirque acrobatique et absurde

Tu comprendras plus tard… reflète les deux personnalités d’un duo de façon exacerbée avec un objectif simple faire comprendre au public… Mais faire comprendre quoi ? Là est toute la subtilité de ce spectacle. Tout au long de la performance, ces deux personnages aussi agiles avec leur corps qu’avec les mots vont tenter d’expliquer quelque chose au public. Exploit, danse, acrobaties, mots croisés, hypnose et même astronomie, tous les moyens sont mis en œuvre pour arriver à leur objectif.

Durée 1h

Tout public.

Spectacle compris dans le billet d’entrée au château de Sévérac (valable deux jours consécutifs, incluant toutes les visites guidées et animations de journée).

Tarifs 2026

Adulte (à partir de 12 ans) 8 €

Enfant (6 à 11 ans) & Tarif réduit 5 €

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 26 €

→ Gratuit à partir du 3e enfant

Billetterie

À l’office de tourisme

À l’accueil du château

Modes de paiement espèces, carte bancaire, chèque (hors chèques vacances)

Accès

Parking du château (1 min du château 5 min de la cité) 5 € par véhicule, gratuit pour les personnes à mobilité réduite

Parking de la cité médiévale (5 min de la cité 15 min du château à pied)

Proposé dans le cadre de la Saison estivale de la municipalité de Sévérac d’Aveyron. 5 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 contact@severacdaveyron.fr

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English :

Every Wednesday throughout the summer, it’s children’s day at Château de Sévérac! Come one, come all in the courtyard for a different show every week!

L’événement Il était une fois… le mercredi | Spectacle Tu comprendras plus tard… au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)