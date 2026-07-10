Il était une fois un atelier Doulevant-le-Château
vendredi 10 juillet 2026 · Doulevant-le-Château
Informations pratiques
Doulevant-le-Château
Il était une fois un atelier
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-29
Tout public
Laissez-vous emporter par une belle histoire avant de laisser parler votre imagination lors d’un atelier manuel. Une activité idéale pour rêver, créer et repartir avec une réalisation unique. A partir de 7 ans. .
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Il était une fois un atelier Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Doulevant-le-Château (Haute-Marne)
- Jeu collaboratif Doulevant-le-Château 15 juillet 2026
- Découverte de la Haute-Marne à travers Mouins Doulevant-le-Château 22 juillet 2026
- Jeux de société Doulevant-le-Château 30 juillet 2026
- Séance Snoezelen Doulevant-le-Château 31 juillet 2026