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AGENDA · Doulevant-le-Château

Il était une fois un atelier Doulevant-le-Château

vendredi 10 juillet 2026 · Doulevant-le-Château

Il était une fois un atelier Doulevant-le-Château

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
Médiathèque de Doulevant-le-château
Ville
52110 Doulevant-le-Château
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Doulevant-le-Château

Il était une fois un atelier

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-29

Tout public
Laissez-vous emporter par une belle histoire avant de laisser parler votre imagination lors d’un atelier manuel. Une activité idéale pour rêver, créer et repartir avec une réalisation unique. A partir de 7 ans.   .

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 

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English :

L’événement Il était une fois un atelier Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville

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