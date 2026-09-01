Il fait vrai-manchot ! — Fabrique ta pancarte, imagine ton slogan (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Il fait vrai-manchot ! — Fabrique ta pancarte, imagine ton slogan (Journées Européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Comme les ours et les manchots, tu as de plus en plus chaud l’été et de moins en moins de neige et de glace l’hiver ?

Viens t’exprimer et laisser aller ta créativité fabrique ta propre pancarte et invente un slogan pour montrer ton envie de protéger les pôles ! Il fait vrai-manchot ! , L’ours a po-laire bien , Les calottes sont cuites … Qui trouvera le plus beau slogan ?

Atelier en continu et en autonomie de 14h30 à 16h30, pour adultes et enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Il fait vrai-manchot ! — Fabrique ta pancarte, imagine ton slogan (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Il fait vrai-manchot ! — Fabrique ta pancarte, imagine ton slogan (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)