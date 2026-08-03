Il mio corpo, Michele Penetta Cinéma el Mundo-20 000 docs Lannion

Informations pratiques

Lannion

Il mio corpo, Michele Penetta

Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Le documentaire il mio corpo de Michele Penetta explore la vie de deux hommes isolés sur une île sicilienne, confrontés à la solitude et à l’absence de perspectives, dans un contexte de marginalisation sociale .

Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53

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English :

L’événement Il mio corpo, Michele Penetta Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose