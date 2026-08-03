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AGENDA · Lannion

Il mio corpo, Michele Penetta Cinéma el Mundo-20 000 docs Lannion

lundi 3 août 2026 · Cinéma el Mundo-20 000 docs · Lannion

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma el Mundo-20 000 docs
Adresse
Cidrerie du Lianver
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Il mio corpo, Michele Penetta

Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Le documentaire il mio corpo de Michele Penetta explore la vie de deux hommes isolés sur une île sicilienne, confrontés à la solitude et à l’absence de perspectives, dans un contexte de marginalisation sociale   .

Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53 

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English :

L’événement Il mio corpo, Michele Penetta Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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