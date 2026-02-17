Il Terzetto Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
Il Terzetto Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc vendredi 20 mars 2026.
Il Terzetto
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Musique classique
Francesco Bartoletti au violoncelle, Alexandra Richardson au violon et Alessio Nebiolo à la guitare
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
Classical music
Francesco Bartoletti on cello, Alexandra Richardson on violin and Alessio Nebiolo on guitar
