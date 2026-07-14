Informations pratiques

Ile ne m’est jamais rien arrivé Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mercredi 19 mai 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

payant, sur réservation

Vincent Dedienne se met dans la peau d’un des plus grands dramaturges du XXe siècle, Jean-Luc Lagarce. Avec un jeu d’une précision extrême, il embrasse les multiples émotions de la vie qu’il retrace.

**Vincent Dedienne** se met dans la peau de l’un des plus grands dramaturges du XXe siècle, **Jean-Luc Lagarce**. Il n’en dresse pas seulement le portrait intime, drôle et bouleversant, mais dessine aussi en creux celui d’une époque, les années 1980 et 1990. Avec un jeu d’une précision extrême, grave, élégante, **Vincent Dedienne** embrasse les multiples émotions de la vie qu’il retrace. Magistral !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-19T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-19T22:00:00.000+02:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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