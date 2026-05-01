Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE LES FILLES AUX MAINS JAUNES

22 avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La compagnie Jouonlémo présente Les filles aux mains jaunes de Michel Bellier, mis en scène par Christel Claude. En 1914-18, des ouvrières d’usine d’armement luttent pour leur dignité et l’égalité salariale. Pièce puissante et actuelle.

Un spectacle présenté par la compagnie amateur Jouonlémo

La compagnie Jouonlémo , a choisi de collaborer avec Christel CLAUDE, pour la mise en scène du spectacle Les filles aux mains jaunes , de Michel BELLIER un texte qui nous anime.

Tu entres dans le rythme de la machine et c’est la machine qui entre dans ta tête . Tel est devenu le quotidien de Louise, Jeanne, Rose et Julie. Nous sommes en 1914 1918, les hommes sont partis au front. Nous voilà plongés dans le destin de ces quatre femmes contraintes de travailler dans une usine d’armement dans des conditions hostiles.

Pour tenir droite et maintenir la cadence , ces munitionnettes vont nourrir leurs forces de courage, d’espoir et de rêves. L’une d’elle va tout faire pour que le combat de ces femmes parle d’une seule voix A travail égal, salaire égal .

Une pièce puissante et actuelle. .

22 avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English : ILLUSTRE THÉÂTRE LES FILLES AUX MAINS JAUNES

La compagnie Jouonlémo presents Les filles aux mains jaunes by Michel Bellier, directed by Christel Claude. In 1914-18, female arms factory workers fight for their dignity and equal pay. A powerful, contemporary play.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE LES FILLES AUX MAINS JAUNES Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34