ILS DISENT QU’IL Y A UN REMÈDE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

ILS DISENT QU’IL Y A UN REMÈDE Samedi 19 septembre, 19h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Spectacle poésie et musique

Dorian Masson est poète. Accompagné sur scène par la musicienne et compositrice toulousaine Marie Sigal, il explore nos préoccupations contemporaines : des vies hyper connectées mais solitaires, des moments de grâce entrecoupés de cruautés banales, espoirs, désillusions, amour, santé mentale ou encore l’émergence de l’Intelligence Artificielle qui bouscule notre rapport à l’humain.

À la croisée de la poésie orale, du théâtre, de la musique électro-acoustique et du stand-up, ILS DISENT QU’IL Y A UN REMÈDE est un spectacle où les textes sont tour à tour scandés, murmurés ou chantés, portés par les compositions originales de Marie Sigal.

Tantôt contemplatif, tantôt électrique, leur univers mêle émotion et humour, alternant intensité, douceur et légèreté dans une même traversée sensible de l’époque.

Lauréat du Studio ZOOM 2025 du Printemps des Poètes et de la SACEM, le duo s’est notamment produit à Paris, à la Maison de la Poésie, au Grand Palais, au Consulat Voltaire et au Solo Théâtre. Le spectacle a bénéficié du soutien de la SPEDIDAM et de la Bourse de création de spectacle vivant de la SACEM.

Samedi 19 septembre – BEP Cour – 19h – Durée : 1h – Tout public – Accès libre. (Repli à l’intérieur si pluie)

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Les Journées européennes du patrimoine – JEP 2026