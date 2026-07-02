Informations pratiques

« Ils disent qu’il y a un remède » : spectacle poésie et musique Samedi 19 septembre, 19h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Dorian Masson est poète. Accompagné sur scène par la musicienne et compositrice toulousaine Marie Sigal, il explore nos préoccupations contemporaines : vies hyperconnectées mais solitaires, moments de grâce entrecoupés de cruautés banales, espoirs, désillusions, amour, santé mentale ou encore émergence de l’intelligence artificielle, qui bouscule notre rapport à l’humain.

À la croisée de la poésie orale, du théâtre, de la musique électro-acoustique et du stand-up, Ils disent qu’il y a un remède est un spectacle où les textes sont tour à tour scandés, murmurés ou chantés, portés par les compositions originales de Marie Sigal.

Tantôt contemplatif, tantôt électrique, leur univers mêle émotion et humour, alternant intensité, douceur et légèreté dans une même traversée sensible de l’époque.

Lauréat du Studio ZOOM 2025 du Printemps des Poètes et de la SACEM, le duo s’est notamment produit à Paris, à la Maison de la Poésie, au Grand Palais, au Consulat Voltaire et au Solo Théâtre. Le spectacle a bénéficié du soutien de la SPEDIDAM et de la Bourse de création de spectacle vivant de la SACEM.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Dorian Masson est poète. Accompagné sur scène par la musicienne et compositrice toulousaine Marie Sigal, il explore nos préoccupations contemporaines : des vies hyper connectées mais solitaires, des …

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