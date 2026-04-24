Ilyes Djabel Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Ilyes Djabel

Salle Marcel Sembat 1 place mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05 22:00:00

Date(s) :

2027-02-05

Apres le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle.

Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter

Rdv à partir du 24 septembre à paris et en tournée dans toute la France” .

Salle Marcel Sembat 1 place mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ilyes Djabel

L’événement Ilyes Djabel Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I