Ilyes Djabel Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
Ilyes Djabel Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône vendredi 5 février 2027.
Chalon-sur-Saône
Ilyes Djabel
Salle Marcel Sembat 1 place mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 22:00:00
Date(s) :
2027-02-05
Apres le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle.
Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter
Rdv à partir du 24 septembre à paris et en tournée dans toute la France” .
Salle Marcel Sembat 1 place mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ilyes Djabel
L’événement Ilyes Djabel Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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