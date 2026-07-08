Images italiennes : de la scène au grand écran Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Informations pratiques

Les Automnales du 10e

Avec Les Automnales, le Conservatoire

Hector Berlioz inaugure un nouveau rendez-vous culturel qui rythmera chaque

début de saison, de septembre à novembre. Fidèle à sa vocation, le

conservatoire affirme son rôle de lieu de vie, de création et de diffusion

artistique, ouvert à toutes et à tous.

Parce que la culture se partage, tous les événements sont proposés

gratuitement, dans la limite des places disponibles.

Un voyage au cœur de la musique italienne

L’objectif du projet est de mettre en lumière la musique italienne du XXe siècle, à travers un dialogue entre musique de chambre et musique de film. Les pages proposées permettent de découvrir les profondes affinités de ces répertoires, appréhendés comme expressions d’une sensibilité musicale, narrative et évocatrice commune, profondément ancrée dans l’imaginaire collectif.

Un trio unique !

Images italiennes est un projet artistique du Trio Kaîronós, ensemble formé de trois musiciens italiens qui habitent Paris : Elisa Secolin à la flûte traversière, Gabriele Lissia à la guitare et Eléna Ortu au piano.

L’ensemble flûte, guitare et piano — très rare dans le répertoire de musique de chambre — offre de nombreuses possibilités d’exploration des timbres et de jeu avec les équilibres sonores, grâce aux diverses combinaisons instrumentales de cet ensemble à géométrie variable.

Un concert qui révèle la continuité entre écriture musicale et imaginaire visuel !

Le samedi 10 octobre 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit

Ouverture de la billetterie gratuite en septembre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:15:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS

https://www.facebook.com/trio.kaironos/ https://www.facebook.com/trio.kaironos/



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