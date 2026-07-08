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Images italiennes : de la scène au grand écran Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

samedi 10 octobre 2026 · Conservatoire municipal Hector Berlioz · PARIS

Images italiennes : de la scène au grand écran Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Conservatoire municipal Hector Berlioz
Adresse
6 Rue Pierre Bullet
Ville
75010 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Ouverture de la billetterie gratuite en septembre</p>

Les Automnales du 10e

Avec Les Automnales, le Conservatoire
Hector Berlioz inaugure un nouveau rendez-vous culturel qui rythmera chaque
début de saison, de septembre à novembre. Fidèle à sa vocation, le
conservatoire affirme son rôle de lieu de vie, de création et de diffusion
artistique, ouvert à toutes et à tous.

Parce que la culture se partage, tous les événements sont proposés
gratuitement, dans la limite des places disponibles.

Un voyage au cœur de la musique italienne

L’objectif du projet est de mettre en lumière la musique italienne du XXe siècle, à travers un dialogue entre musique de chambre et musique de film. Les pages proposées permettent de découvrir les profondes affinités de ces répertoires, appréhendés comme expressions d’une sensibilité musicale, narrative et évocatrice commune, profondément ancrée dans l’imaginaire collectif.

Un trio unique !

Images italiennes est un projet artistique du Trio Kaîronós, ensemble formé de trois musiciens italiens qui habitent Paris : Elisa Secolin à la flûte traversière, Gabriele Lissia à la guitare et Eléna Ortu au piano.

L’ensemble flûte, guitare et piano — très rare dans le répertoire de musique de chambre — offre de nombreuses possibilités d’exploration des timbres et de jeu avec les équilibres sonores, grâce aux diverses combinaisons instrumentales de cet ensemble à géométrie variable.

Un concert qui révèle la continuité entre écriture musicale et imaginaire visuel !
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h15
gratuit

Ouverture de la billetterie gratuite en septembre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:15:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet  75010 PARIS
https://www.facebook.com/trio.kaironos/ https://www.facebook.com/trio.kaironos/


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