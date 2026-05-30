IMAGINE, exposition collective autour de la photographie plasticienne galerie la corbata rosa Val en Vignes

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante fondée en 2013, présente IMAGINE, une exposition collective des artistes François Chauvin, Jean-Michel Delage, Aline Ferreira, Jérôme Gourdon, May Katrem, Pascal Lallement, Yves Orillon, Gildas Paré, Eric Tison et Christophe Vaille. Cette présentation se tiendra dans notre salle n°2 sur le site de la laiterie de Massais du samedi 16 mai au dimanche 28 juin 2026.

L’exposition rassemble des photographies plasticiennes d’artistes dépassant les pratiques photographiques conventionnelles pour composer des images complexes invoquant l’imaginaire du regardeur. IMAGINE s’inscrit dans une dynamique territoriale sur le Thouarsais autour de la photographie. Sur cette période vous retrouverez également une biennale photographique autour des procédés anciens du 15 et 17 mai 2026 à l’Orangerie du château de Thouars et une exposition de la photographe tourangelle Tiphaine Populu de la Forge au MZ TOC à Thouars du 6 au 19 mai 2026.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 mai 2026 à 11h à la galerie la corbata rosa pour le vernissage de l’exposition IMAGINE en présence de plusieurs artistes. Vous pourrez en parallèle découvrir en salle une, l’exposition personnelle de l’artiste Paul Renault jusqu’au 31 mai, puis à partir du 6 juin l’exposition personnelle de l’artiste Anne Morea, ainsi que de nombreuses œuvres originales d’une dizaine d’artistes professionnels sur les 4 salles de notre cabinet de curiosités. Au-delà du vernissage, la corbata rosa est accessible en visite libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux.

Au plaisir de vous recevoir à Val en Vignes pour ces événements.

François-Victor Brunet & Rachel Thibault pour la corbata rosa.

IMAGINE, exposition collective du samedi 16 mai 2026 au dimanche 28 juin 2026 en salle 1 de la galerie d’art actuel la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux. La corbata rosa, ancienne coopérative laitière de Massais, 7 rue de la laiterie, 79150 Val-en-Vignes.

contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com