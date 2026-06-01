Imagine ton héros et crée ta BD, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Imagine ton héros et crée ta BD Samedi 27 juin, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Venez découvrir « BDnF, la fabrique à BD », une application développée par la Bibliothèque Nationale de France et créer vos héros et héroïnes de BD dans une page de leurs aventures !

Pour tous à partir de 9 ans

Sur inscription

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

atelier numérique BDnF

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