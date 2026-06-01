Imagine ton héros et crée ta BD, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Imagine ton héros et crée ta BD, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
Imagine ton héros et crée ta BD Samedi 27 juin, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Venez découvrir « BDnF, la fabrique à BD », une application développée par la Bibliothèque Nationale de France et créer vos héros et héroïnes de BD dans une page de leurs aventures !
Pour tous à partir de 9 ans
Sur inscription
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
atelier numérique BDnF
©XXX
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