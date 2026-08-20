Imán Le Parc invite Chinwezz Le Baiser Salé Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Entourée de son groupe, elle défend son premier EP « COLORS », où sa voix, l’improvisation et des influences soul et groove occupent une place centrale.
Pour cette invitation exceptionnelle, elle accueille Chinwezz Trio, tout droit venu d’Argentine. Mené par le producteur et multi-instrumentiste Tade Fonk, le trio réunit le batteur Lole Curik et le saxophoniste Baltazar Clusellas, deux figures reconnues de la scène musicale argentine.
Cette rencontre fera dialoguer la neo-soul, le jazz et le hip-hop d’Imán Le Parc avec le jazz, le funk et la house de Chinwezz, dans un live placé sous le signe du groove, de l’improvisation et de l’énergie.
Une soirée entre Paris et Buenos Aires, avec deux univers qui se croisent pour créer une expérience musicale moderne, immersive et résolument dansante.
Imán Le Parc, artiste franco-argentine et mexicaine formée au piano jazz à Paris, présente un univers moderne mêlant jazz, neo-soul et hip-hop.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 21h00 à 22h00
Le mercredi 16 septembre 2026
de 22h00 à 23h00
payant
De 13 à 28 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T21:00:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00;2026-09-16T22:00:00+02:00_2026-09-16T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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