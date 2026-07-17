Imbécile – Jérôme Rouger, La Martingale, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Imbécile – Jérôme Rouger, La Martingale Mardi 9 mars 2027, 20h30 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 15 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T21:45:00+01:00

Fin : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T21:45:00+01:00

Imbéciles heureux

L’imbécillité : vaste territoire d’exploration qu’a choisi Jérôme Rouger pour son nouveau seul en scène. Parce qu’elle n’a jamais été aussi exposée aux yeux du monde (vive les réseaux sociaux !), parce qu’elle est un trait commun à l’humanité, et parce que parler d’imbécillité, c’est forcément aussi interroger l’intelligence. Celle de Jérôme Rouger (habitué de la Scène nationale avec, notamment, Conseils aux spectateurs présenté en 2025) la nôtre, l’intelligence collective ou artificielle… Pour cette vraie-fausse conférence, il convoquera des données scientifiques véridiques, s’appuiera sur des photographies projetées et déroulera le fil de son raisonnement implacable à grand renfort d’humour et de poésie.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/imbecile.htm »}]

L’imbécillité : vaste territoire d’exploration qu’a choisi Jérôme Rouger pour son nouveau seul en scène.

Guillaume Perret