IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES Cruzy
dimanche 12 juillet 2026 · Cruzy
Informations pratiques
Cruzy
IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES
Cruzy Hérault
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-07-12 2026-09-13 2026-10-04
Journée atelier et dégustation (avec repas)
Participez à une magnifique journée immersive auprès d’un apiculteur !
Journée atelier et dégustation (avec repas)
Participez à une magnifique journée immersive auprès d’un apiculteur !
Au programme
Matin
– Atelier immersion au rucher (avec combinaison)
L’occasion unique d’approcher les ruches en toute sécurité et de découvrir le monde fascinant des abeilles !
– Échange et informations sur le monde des abeilles
– Dégustation des délices de la Miellerie miel, meringues, miel à la vanille, …
MIDI
– Dégustation de vins du Domaine Terre des 2 frères dans leur joli caveau
– Déjeuner au frais dans le caveau avec
Fruits de mer
****
Plateau de charcuterie et fromage
Accompagné des vins du Domaine Terre 2 frères
Une boutique éphémère sera à votre disposition
Places limitée à 12 participants .
Cruzy 34310 Hérault Occitanie
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English : IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES
Workshop and Tasting Day (with lunch)
Join us for a wonderful, immersive day with a beekeeper!
L’événement IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES Cruzy a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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