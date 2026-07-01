Informations pratiques

Cruzy

IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES

Cruzy Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-07-12 2026-09-13 2026-10-04

Journée atelier et dégustation (avec repas)

Participez à une magnifique journée immersive auprès d’un apiculteur !

Journée atelier et dégustation (avec repas)

Participez à une magnifique journée immersive auprès d’un apiculteur !

Au programme

Matin

– Atelier immersion au rucher (avec combinaison)

L’occasion unique d’approcher les ruches en toute sécurité et de découvrir le monde fascinant des abeilles !

– Échange et informations sur le monde des abeilles

– Dégustation des délices de la Miellerie miel, meringues, miel à la vanille, …

MIDI

– Dégustation de vins du Domaine Terre des 2 frères dans leur joli caveau

– Déjeuner au frais dans le caveau avec

Fruits de mer

****

Plateau de charcuterie et fromage

Accompagné des vins du Domaine Terre 2 frères

Une boutique éphémère sera à votre disposition

Places limitée à 12 participants .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie

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English : IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES

Workshop and Tasting Day (with lunch)

Join us for a wonderful, immersive day with a beekeeper!

L’événement IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES Cruzy a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN