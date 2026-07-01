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IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES Cruzy

dimanche 12 juillet 2026 · Cruzy

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Ville
34310 Cruzy
Département
Hérault
Tarif
28 28

Cruzy

IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES

Cruzy Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-07-12 2026-09-13 2026-10-04

Journée atelier et dégustation (avec repas)
Participez à une magnifique journée immersive auprès d’un apiculteur !
Journée atelier et dégustation (avec repas)
Participez à une magnifique journée immersive auprès d’un apiculteur !
Au programme
Matin
– Atelier immersion au rucher (avec combinaison)
L’occasion unique d’approcher les ruches en toute sécurité et de découvrir le monde fascinant des abeilles !
– Échange et informations sur le monde des abeilles
– Dégustation des délices de la Miellerie miel, meringues, miel à la vanille, …

MIDI
– Dégustation de vins du Domaine Terre des 2 frères dans leur joli caveau
– Déjeuner au frais dans le caveau avec
Fruits de mer
****
Plateau de charcuterie et fromage
Accompagné des vins du Domaine Terre 2 frères

Une boutique éphémère sera à votre disposition

Places limitée à 12 participants   .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES

Workshop and Tasting Day (with lunch)
Join us for a wonderful, immersive day with a beekeeper!

L’événement IMMERSION AU PAYS DES ABEILLES Cruzy a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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