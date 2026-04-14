Immersion Belle Époque Office de Tourisme de Sainte-Maxime Sainte-Maxime
Immersion Belle Époque Office de Tourisme de Sainte-Maxime Sainte-Maxime mardi 19 mai 2026.
Sainte-Maxime
Immersion Belle Époque
Office de Tourisme de Sainte-Maxime 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime Var
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
À partir des années 20, une bourgeoisie jeune, joyeuse et fortunée prit ses quartiers d’hiver et d’été à Sainte-Maxime.
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Office de Tourisme de Sainte-Maxime 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English :
A youthful, jovial, and rich bourgeoisie began relocating to Sainte-Maxime for the winter and summer beginning in the 1920s.
Over the years, this site has drawn a clientele of artists who either construct or purchase villas. The modest agricultural community later developed into a well-liked coastal resort, nurturing a modern architectural design known as neo-regionalism, which was created and tried here by young architects and which would eventually tear the entire region apart. René Darde, André Barbier Bouvet, or Henri Bret? Mysterious! You will learn the secret throughout this excursion.
Booking is necessary.
L’événement Immersion Belle Époque Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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