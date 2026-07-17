Immersion en orchestre, Conservatoire de Nantes, Nantes
mercredi 25 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Immersion en orchestre Mercredi 25 novembre, 15h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription1 mois avant l’évènement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:15:00+01:00
Fin : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:15:00+01:00
7-9 ans | Prends place au cœur d’un orchestre d’harmonie junior pour découvrir le timbre de chaque instrument et vivre l’expérience grisante du collectif !
Réservé aux enfants de 7 à 9 ans, avec possibilité de monter sur scène. La présence d’un parent sur scène aux côtés de l’enfant est possible, dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 minutes
Réservation indispensable
Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
7-9 ans | Prends place au cœur d’un orchestre d’harmonie junior pour découvrir le timbre de chaque instrument et vivre l’expérience grisante du collectif !
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