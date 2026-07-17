Immersion en orchestre, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Immersion en orchestre Mercredi 25 novembre, 15h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription1 mois avant l’évènement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:15:00+01:00

Fin : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:15:00+01:00

7-9 ans | Prends place au cœur d’un orchestre d’harmonie junior pour découvrir le timbre de chaque instrument et vivre l’expérience grisante du collectif !

Réservé aux enfants de 7 à 9 ans, avec possibilité de monter sur scène. La présence d’un parent sur scène aux côtés de l’enfant est possible, dans la limite des places disponibles.

Durée : 45 minutes

Réservation indispensable

Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

7-9 ans | Prends place au cœur d’un orchestre d’harmonie junior pour découvrir le timbre de chaque instrument et vivre l’expérience grisante du collectif !