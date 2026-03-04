Immersion en pâtisserie artisanale : les canistrelli, spécialité corse au cœur du tourisme, Collège de Montésoro, Bastia
Immersion en pâtisserie artisanale : les canistrelli, spécialité corse au cœur du tourisme, Collège de Montésoro, Bastia lundi 9 mars 2026.
Immersion en pâtisserie artisanale : les canistrelli, spécialité corse au cœur du tourisme Lundi 9 mars, 09h30 Collège de Montésoro Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:00:00+01:00
Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, l’Opco EP Corse organise une journée d’immersion professionnelle à destination de 8 collégiens et collégiennes de 3ᵉ du Collège de Montésoro.
Cette action vise à faire découvrir le métier de pâtissier artisanal à travers une approche concrète, sensorielle et culturelle, en lien direct avec l’attractivité touristique du territoire.
La journée sera animée par Mme Léoni, pâtissière artisanale A PASSIONE DI MAMMONE, qui interviendra au sein de l’établissement. Les élèves participeront activement à la réalisation de canistrelli, biscuits traditionnels corses très appréciés des touristes et emblématiques du patrimoine culinaire local.
Cette immersion permettra aux élèves :
de découvrir les gestes professionnels de la pâtisserie artisanale,
de comprendre le lien entre savoir-faire local et tourisme,
d’explorer les réalités d’un métier de la restauration,
de mettre la main à la pâte dans des conditions proches du réel.
Au-delà de la découverte métier, l’action valorise la transmission d’un patrimoine culinaire corse et contribue à renforcer l’attractivité des métiers du tourisme et de l’artisanat auprès des jeunes.
Cette journée s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Semaine des métiers du tourisme : faire connaître les métiers, susciter des vocations et valoriser les filières locales.
Collège de Montésoro Collège de Montésoro Bastia Bastia 20600 Haute-Corse Corse [{« type »: « email », « value »: « maryline.jouy@opcoep.fr »}]
Immersion professionnelle en pâtisserie artisanale : des collégiens découvrent le métier en réalisant des canistrelli, spécialité corse emblématique du tourisme. pâtisserie artisanale canistrelli
Photo libre de droit – Opco EP