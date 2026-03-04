Immersion en pâtisserie artisanale : les canistrelli, spécialité corse au cœur du tourisme, Collège de Montésoro, Bastia

Immersion en pâtisserie artisanale : les canistrelli, spécialité corse au cœur du tourisme Lundi 9 mars, 09h30 Collège de Montésoro Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, l’Opco EP Corse organise une journée d’immersion professionnelle à destination de 8 collégiens et collégiennes de 3ᵉ du Collège de Montésoro.

Cette action vise à faire découvrir le métier de pâtissier artisanal à travers une approche concrète, sensorielle et culturelle, en lien direct avec l’attractivité touristique du territoire.

La journée sera animée par Mme Léoni, pâtissière artisanale A PASSIONE DI MAMMONE, qui interviendra au sein de l’établissement. Les élèves participeront activement à la réalisation de canistrelli, biscuits traditionnels corses très appréciés des touristes et emblématiques du patrimoine culinaire local.

Cette immersion permettra aux élèves :

de découvrir les gestes professionnels de la pâtisserie artisanale,

de comprendre le lien entre savoir-faire local et tourisme,

d’explorer les réalités d’un métier de la restauration,

de mettre la main à la pâte dans des conditions proches du réel.

Au-delà de la découverte métier, l’action valorise la transmission d’un patrimoine culinaire corse et contribue à renforcer l’attractivité des métiers du tourisme et de l’artisanat auprès des jeunes.

Cette journée s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Semaine des métiers du tourisme : faire connaître les métiers, susciter des vocations et valoriser les filières locales.

Collège de Montésoro Collège de Montésoro Bastia Bastia 20600 Haute-Corse Corse [{« type »: « email », « value »: « maryline.jouy@opcoep.fr »}]

Immersion professionnelle en pâtisserie artisanale : des collégiens découvrent le métier en réalisant des canistrelli, spécialité corse emblématique du tourisme. pâtisserie artisanale canistrelli

Photo libre de droit – Opco EP