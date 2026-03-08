Immersion forestière

Wingen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Invitation à la sylvothérapie, une approche simple et authentique, pour rééquilibrer son quotidien avec l’environnement. Sur inscription avant le 29/05, 12h.

Pionnière de la sylvothérapie dans les Vosges du Nord, l’intervenante vous proposera une immersion au cœur de la forêt par l’expérience directe du vivant. Simple et authentique, cette approche, axée sur les perceptions sensorielles, invite chacun à s’extraire de l’agitation quotidienne pour établir un échange rééquilibrant avec l’environnement naturel et prendre conscience de ses vertus thérapeutiques. 0 .

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67

English :

Invitation to sylvotherapy, a simple and authentic approach to rebalancing your daily life with the environment. Please register before May 29, 12 noon.

