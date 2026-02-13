Immersion gourmande Balade dans les vignes Domaine des Beaucas Sainte-Maxime

Immersion gourmande Balade dans les vignes

Domaine des Beaucas CD 44 Sainte-Maxime Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Cette balade gourmande vous entraine au cœur du Massif des Maures au Domaine des Beaucas où vous prendrez plaisir à vous balader au milieu des vignes.

.

Domaine des Beaucas CD 44 Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This gourmet walk takes you to the Domaine des Beaucas in the Massif des Maures, where you may take in the vineyard meandering.



You will traverse quiet routes in the midst of extraordinary terroir and breathtaking scenery while being surrounded by nature. You’ll come across protected nature, as well as unusual wildlife and vegetation.



During the stroll, the guide will discuss the vineyard’s operations, where ancient and contemporary practices coexist.



You will sample the estate’s wines at the conclusion of the tour while taking in the expansive views of the Golfe de Saint-Tropez.

L’événement Immersion gourmande Balade dans les vignes Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime