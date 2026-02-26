Immersion nature en famille Tence
Immersion nature en famille Tence mercredi 8 juillet 2026.
Tence
Immersion nature en famille
RDV Accueil du VVF Tence Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Balade d’environ 2 kms pour découvrir la forêt autrement, entre partage et découverte, une expérience unique avec éveil ludique et sensoriel à la nature.
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RDV Accueil du VVF Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com
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English :
A 2 km walk to discover the forest in a different way, sharing and discovering, a unique experience with a playful and sensory awakening to nature.
L’événement Immersion nature en famille Tence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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