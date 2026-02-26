Tence

Immersion nature en famille

RDV Accueil du VVF Tence Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Balade d’environ 2 kms pour découvrir la forêt autrement, entre partage et découverte, une expérience unique avec éveil ludique et sensoriel à la nature.

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RDV Accueil du VVF Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com

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English :

A 2 km walk to discover the forest in a different way, sharing and discovering, a unique experience with a playful and sensory awakening to nature.

L’événement Immersion nature en famille Tence a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon